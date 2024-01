La rivoluzione in attacco. Due colpi per il Modena

Sarà un vero e proprio restyling quello con cui il Modena rivoluzionerà il suo reparto d’attacco a gennaio, con gli arrivi di Ettore Gliozzi (praticamente definito) ed Edoardo Soleri (trattativa caldissima), entrambi attaccanti centrali, l’addio già deciso di Nicholas Bonfanti e quello possibile in prestito di Fabio Abiuso. Operazioni che a breve potrebbero portare alle prime ufficialità.

Soleri. Come già anticipato ieri, la pista Soleri è caldissima con il Palermo. L’attaccante romano classe ’97 ha l’accordo col club gialloblù (preferito a Pisa e Spezia che lo stanno sondando), ora c’è da definire la formula . Quest’anno Soleri non è centrale nelle rotazioni offensive di Corini e ha giocato 12 gare, ma solo una da titolare, segnando una rete (più una in Coppa Italia) dopo le 31 presenze dell’anno sorso (4 gol). Cresciuto nella Roma, ha già alcune esperienze all’estero nei campionati cadetti (Almery City in Olanda e Braga ’B’ in Portogallo) e fra C e B in Italia con Spezia, Monopoli, Padova e Palermo, salito dalla C alla B nel 2022 grazie anche ai suoi 12 timbri. Il Modena lo aveva individuato come obiettivo per la prossima stagione, ma la possibile partenza di Abiuso verso la Lega Pro (in prestito) e la decisione di non rinnovare con Falcinelli (in scadenza a giugno) hanno portato Vaira da anticipare i tempi, facendo di Soleri proprio l’erede designato dell’ex perugino.

Asse col Pisa. Oltre a Strizzolo e Soleri però saranno tre le punte centrali a disposizione di Bianco fra pochi giorni, visto che col Pisa è fatta per lo scambio che porterà in Toscana Bonfanti e in canarino Ettore Gliozzi. Classe ’95, il bomber nato a Siderno è un vecchio pallino di Vaira, che lo aveva messo in cima alla lista dei desideri anche due estati fa, quando venne costruita la squadra che vinse la Lega Pro. Dopo l’ottima stagione scorsa al Pisa (10 reti in 33 gare), quest’anno Gliozzi ha giocato appena 5 volte (solo una da titolare), frenato soprattutto dall’intervento alla cartilagine del ginocchio cui si è sottoposto a settembre che l’ha tenuto fuori fino al 24 ottobre. In B vanta 111 gettoni con 26 reti fra Pisa, Como, Cosenza e Cesena. Il Modena rileverà il suo contratto che scade a giugno 2025 e in cambio si priverà di Bonfanti (sempre a titolo definitivo), incassando anche un conguaglio in denaro dal Pisa per lo ’squalo’, che così dopo 58 gare e 18 reti si appresta a chiudere la sua esperienza sotto la Ghirlandina.

Futuro. Il Modena ha poi puntato i riflettori anche in Lega Pro, sondando in chiave futura Matteo Casarotto, punta centrale classe ’98 capocannoniere della Virtus Verona con 7 reti, possibile investimento per la prossima stagione come accadde con Manconi 12 mesi fa.