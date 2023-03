La Roma vittima preferita del ’Pina’

Sarà anche lungo il ‘digiuno’ cui la stagione sta costringendo, in termini di gol, Andrea Pinamonti, ma nella Roma il centravanti neroverde ritrova la sua vittima preferita. Quattro reti, compresa quella dell’andata, quelle segnate dell’ariete di Cles ai giallorossi, ed è ovvio che il Sassuolo conti (anche su di lui) per sfatare i tanti tabù che accompagnano il Sassuolo all’Olimpico. Già, perché il prato giallorosso è l’unico calcato più di una volta dal quale, in questo decennio di serie A, il Sassuolo non è mai uscito festeggiando un acuto – oltre a garantire al Sassuolo una ‘tripletta’ che manca da un anno – regalerebbe record speculari anche a Dionisi e Mourinho. Il primo non ha mai battuto la Roma, il secondo – che oggi saprà se potrà essere in panchina – con il Sassuolo non ha mai perso. Arbitra Fabbri di Ravenna, alla 116ma in A e alla 12ma coi neroverdi: lo score del Sassuolo, con lui che dirige, è di 3 vittorie, altrettante sconfitte e cinque pareggi.