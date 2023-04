La saga contro il Torino continua I ragazzi di Bigica vogliono i playoff

Vale doppio, l’ennesima puntata dell’infinita ‘saga’ pre-pasquale tra Sassuolo e Torino. Dopo Under 18 e prime squadre, che si sono incrociate lunedì tra il Viareggio e il Mapei Stadium, oggi tocca infatti alle ‘Primavere’ granata e neroverdi che si affrontano in occasione della giornata numero 26 del campionato.

Reduce dalla vittoria contro l’Inter che l’ha riportata dentro la sestina playoff, il Sassuolo di Emiliano Bigica cerca altri punti per consolidare una classifica che va facendosi non priva di prospettive ma è facile prevedere troverà degna opposizione. Il Torino, che dentro alla sestina playoff ci sta a pienissimo titolo in virtù del suo terzo posto, tre punti e tre posizioni sopra il Sassuolo, è imbattuto da cinque gare nel corso delle quali ha raccolto nove punti e in casa non ha mai perso, ma non ci vince da metà febbraio. Stanno bene, insomma, i granata, ma sta bene, e forse pure meglio, anche il Sassuolo, che è in serie utile da sei partite (12 punti il bottino dei ragazzi di Bigica) e del Torino ha già disposto all’andata, grazie ad una delle migliori prestazioni stagionali, battendolo 3-0 al Ricci lo scorso ottobre. E’ passato parecchio tempo, in effetti, e questa volta, tra l’altro, si gioca ali gioca al ‘Piola’, ed è tutt’altra gara. In campo alle ore 18, con diretta televisiva su Sportitalia, canale 60 DTT.

s.f.