La Salernitana ha più fame e piega il Sassuolo

Salernitana

3

Sassuolo

0

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato (27’ s.t. Troost-Ekong), Gyomber (42’ s.t. Piatek), Pirola (13’ s.t. Bronn); Kastanos, Coulibaly, Vilhena (27’ s.t. Bohinen), Bradaric; Candreva, Dia; Botheim (27’ s.t. Mazzocchi). All. Sousa (Fiorillo, Sepe, Daniliuc, Nicolussi Caviglia, Sambia, Bonazzoli)

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Tressoldi, Rogerio (37’ s.t. Marchizza); Frattesi (1’ s.t. Pinamonti), Lopez (23’ s.t. Thortsvedt), Henrique; Bajrami, Defrel (22’ s.t. Ceide), Laurienté (28’ s.t. Alvarez). All. Dionisi (Pegolo, Russo, Zortea, Romagna, Erlic, Harroui, Obiang, D’Andrea)

Arbitro: Camplone di Pescara (Palermo, Cipressa, q.u. Rutella)

Reti: 9’ p.t. Pirola, 20’ p.t. Dia, 20’ s.t. Coulibaly Note: ammoniti Bronn, Henrique, Tressoldi, angoli 8-4 Sassuolo. Spettatori 23200, rec. 0’ e 4’.

Grande contro le grandi, piccolo con le piccole. La ‘legge del Sassuolo’ non sbaglia e ai neroverdi, freschi di acuto contro la Juve, consegna una battuta d’arresto contro una Salernitana che di punti, rispetto ai bianconeri, ne ha la metà, e il Sassuolo non lo batteva da 15 anni. I grandi numeri, combinati alla ‘presenza’ dei campani e alla svagatezza degli uomini di Dionisi, confezionano un 3-0 che miracola i campani, restituendo il Sassuolo ai ‘soliti’ limiti. Quelli che li vogliono sempre al palo quando si tratta di fare l’uno che farebbe trentuno. Anche perché gli approcci sassolesi, quando la gara non ha l’appeal del big match, sono quelli, distratti e svagati, e la ‘sveglia’, quando suona, suona sempre tardi. Tempo 7’, infatti, e i campani scappano. Tu chiamale, se vuoi, distrazioni: un corner sbreccia la retroguardia del Sassuolo, Pirola si ‘sfila’ da Frattesi e, sfruttando la sponda di Gyomber, ‘buca’ Consigli da un metro, caricando a molla una Salernitana che non chiedeva altro, spinta dal pubblico delle grandi occasioni, e in grado di proporsi ancora. Anche grazie allo svariare di un Kastanos le cui tracce il Sassuolo non trova mai, e ad un approccio neroverde carente, che dà strada ai campani ovunque, regalando loro autostrade verso la gloria. Squadra fisica, e palla alta, quella di Sousa: lo schema è quello, e tanto basta al Sassuolo dell’Arechi. Che la lezione del primo gol non la impara, e subisce la seconda, in fotocopia o quasi: pallone lungo in area, ‘assistenza’ aerea a beneficio di Dia che segna e manda in fuga la Salernitana. Sotto di due gol dopo 20’: difficile da capire, meno da spiegare, un rovescio da cui i neroverdi provano a scuotersi mandando al tiro prima Laurientè (out) e poi Frattesi, che trova la parata di Ochoa.

Provano, appunto: non ci sono né idee né equilibri, nel Sassuolo: ci sarebbero le qualità, e lo vedi da un divario tecnico evidente ma improduttivo, ma manca il resto. Quello che, pariamo di attenzione e concretezza, esalta invece la Salernitana, che graffia ancora con Kastanos e conferma pericolosità opposta e contraria a quella di un Sassuolo più dimesso, se possibile, di quello che diede strada al Verona quindici giorni fa. Dionisi prova a scuoterlo virando su un 4-2-3-1 che cambia l’assetto, ma non la sostanza. Bajrami conclude fuori, e Kastanos è altrettanto impreciso, a dire che l’esito della gara è già scritto. Lo sigilla un’altra amnesia difensiva neroverde che da’ gloria anche a Coulibaly che triplica, e spegne sul Sassuolo i riflettori che gli aveva acceso addosso la vittoria sulla Juve.

Stefano Fogliani