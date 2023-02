La sassolese Stefania Giavelli fa centro, fuor di metafora, ai Campionati Indoor 18 metri di tiro con l’arco che si sono svolti a Rovereto.

In palio nella competizione c’erano i titoli assoluti, maschili e femminili, sia individuali che a squadre, di ogni divisione: olimpico, compound e arco nudo. Nella divisione Arco Nudo, con la maglia della storica Compagnia Arcieri Altopiano di Pinè ha vinto il titolo assoluto individuale femminile proprio la sassolese Stefania Giavelli, che ha conquistato anche l’oro e il titolo assoluto di squadra femminile AN insieme ad Eleonora Strobbe e Diana Sitkevich. Una prova da non dimenticare, insomma, per la sassolese che ha dimostrato tutto il suo valore.