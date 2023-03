La Sea Sub a Roma con poche speranze

’Vacanze Romane’, in realtà per modo di dire, per la Sea Sub Modena, che per tredicesima giornata di serie B, scende nella capitale, per giocare alle 15, nello splendido impianto del Foto Italico, contro la sorprendente capolista Polisportiva Delta, matricola ambiziosa, ricca di giocatori con esperienza di A. Sulla carta la partita sembra decisamente fuori dalla portata della squadra di Livio Cocozza, che dopo un inizio altalenante, sta lentamente, ma inesorabilmente sprofondando in C: unica possibilità per Ardizzoni e compagni, quella di evitare l’ultimo posto, per sperare in complicati playout, in una situazione tecnico-logistica complicata. In serie C si gioca l’ultima di andata, con la Coopernuoto Carpi che riposa, ed aspetta al sesto posto l’Onda Blu Formigine, impegnata alle 18 al Plebiscito di Padova, contro il fanalino Padova 2001.

m.c.