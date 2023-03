La Sea Sub affonda: ko a Roma

Tocca letteralmente il fondo la Sea Sub Modena, che perdendo a Roma contro la capolista Delta, rimane sconsolatamente da sola all’ultimo posto del girone 2 di serie B, con concrete prospettive della retrocessione in serie C: a Roma i modenesi rimangono in partita un tempo, poi i padroni di casa dilagano. Mentre si aspetta di capire. se l’anno prossimo in C si giocheranno derby storici con Onda Blu Formigine e Coopernuoto Carpi, nella quarta serie Nazionale le due modenesi sembrano proprio in grando di salvarsi: se i carpigiani recriminano giustamente per un arbitraggio scandaloso, che li ha penalizzati in maniera, costringendoli alla resa, la squadra formiginese rispetta il pronostico, e passa nell’impianto del Padova 2001, facendo un deciso passo in avanti per la salvezza.

I risultati, serie B, 13^ G.: Marina di Carrara - Aragno Rivarolesi 13-7; Vis Nova Roma – Lib. Perugia 10-5; Pol. Delta Roma - Sea Sub Modena 18-9; Osimo - Lerici 7-8; S.Giorgio GE - Rapallo 8-10.

Classifica: Delta punti 30, Lerici e Marina di Carrara 29, Aragno Rivarolesi 26, Rapallo 19, Osimo 16, Lib. Perugia 13, S.Giorgio 12, Vis Nova 9, Sea Sub Modena 6.

Serie C, 9^G.: Mestrina - Bentegodi VR 6-5; Padova – Onda Blu Formigine 5-9; RN Trento – Coopernuoto Carpi 13-7; Reggiana - RN Verona 8-6; Coop Parma - Virgiliana MN 12-12.

Classifica: Mestrina (*) e Reggiana punti 24, Bentegodi 21, Coop Parma (*) 16, RN Verona 15, Coopernuoto Carpi ed Onda Blu Formigine 9, R.N. Trento 7, Virgiliana 4, Padova 1. (*) = una partita in meno.

Riccardo Cavazzoni