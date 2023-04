La Sea Sub in crisi sfida il Rapallo e prova a ripetere l’impresa

Continua il calvario della Sea Sub Modena nel campionato di serie B di pallanuoto, che affronta la quattordicesima giornata della stagione regolare, prima dell’ultima sosta, prevista per il week end di Pasqua. Dopo l’ultima sconfitta, la squadra modenese è sprofondata all’ultimo posto in classifica, posizione che, se mantenuta, varrebbe la retrocessione diretta in serie C, senza nemmeno passare dai playout. La squadra di Cocozza, assente per squalifica insieme a Biancardi, ha quindi cinque partite per provare a scongiurare questa eventualità, ma visti gli ultimi risultati, le prospettive non appaiono incoraggianti: ci si prova dalle 15 di oggi, quando la squadra modenese sarà ospite, nella prestigiosa piscina di Recco, del Rapallo Nuoto, con cui all’andata Ardizzoni e compagni ottennero la prima vittoria stagionale, provando a ripetere "l’impresa". E’ invece ferma la serie C, che tornerà a metà Aprile con le due modenesi, Onda Blu Formigine, e Coopernuoto Carpi, appaiate al sesto posto, abbastanza al di sopra della zona bollente.

m. c.