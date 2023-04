La Sea Sub in piena crisi cerca punti per il morale

Riprende la picchiata verso la serie C della Sea Sub Modena, che per la 15^ giornata della serie B di pallanuoto, riceve alla Piscina dello Stadio di Bologna la quarta in classifica, la genovese Aragno Rivarolesi: ad un mese dall’ultimo impegno casalingo, la squadra modenese recupera gli squalificati Cocozza e Biancardi, per provare ad riagguantare un penultimo posto, attualmente detenuto dalla Vis Nova Roma, che significherebbe playout, e non retrocessione diretta.

L’impegno è complicato, ma una vittoria contro i quotati liguri potrebbe ridare morale ad un ambiente che in realtà, appare molto rassegnato ad un destino ineluttabile. Torna anche il campionato di serie C, con la prima giornata del girone di ritorno: le due modenesi sono chiamate a difendere la posizione di centro classifica conquistata nella fase ascendente, ma il calendario propone loro impegni ben diversi, con l’Onda Blu Formigine impegnata nell’impianto dell’imbattuta capolista Mestrina, e la Coopernuoto Carpi di scena a Padova, contro l’ultima della classe.

m.c.