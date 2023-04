La Sea Sub retrocede in Serie C

libertas perugia

18

sea sub modena

5

(7-1 3-1 4-3 4-0)

LIBERTAS PERUGIA: Pecoraro, Chiucchiu’ 2, Arcangeki 3, Fagugli 1, Martorana 1, De Malte’ 4, Ferrucci, Fiaschi 2, Bongini 1, Marzano 2, Mantineo, Vitale1, Dottori.

SEA SUB MODENA: Ardizzoni, Martini, Cojacetto, Montante, Araldi 1, Biancardi 1, Sorbini 2, Ruini, Righetti 1, Lorenzini; all.: Cocozza.

Note: Superiorità numeriche Perugia 4 su 7, Modena 1 su 12.

Come si temeva, la retrocessione anticipata della Sea Sub Modena è puntualmente arrivata in una piscina storica come la Nannini di Firenze, contro un Perugia per nulla disponibile si regali, a cui servivano assolutamente i tre punti per allontanarsi definitivamente dalla zona play out. Anche se la squadra modenese dovesse riuscire a vincere le ultime due partite di campionati, impresa francamente irrealizzabile, per gli scontri diretti con i genovesi del S.Giorgio ed i romani della Vis Nova rimarrebbe comunque ultima, e quindi retrocessa. Tornando alla gara di ieri, di fatto non c’è stata partita, chiusa praticamente nel primo tempo con un parziale che la diceva lunga sulla differenza di motivazioni in acqua. I ragazzi modenesi hanno provato a contenere il punteggio in termini accettabili, ma gli umbri non hanno mai calato il ritmo, continuando a spingere, approfittando del calo fisico della squadra di Cocozza, scesa a Firenze con solo nove giocatori di movimento, oltre all’incolpevole Ardizzoni tra i pali. Il punteggio finale è decisamente pesante.

Pallanuoto Serie B, 16^ G.: Lerici - Delta Roma 6-8; Lib. Perugia - Sea Sub Modena 18-5; Rapallo - Aragno Rivarolesi 9-12; S.Giorgio GE - Marina di Carrara 4-5; Osimo - Vis Nova Roma 10-8. Classifica: Marina di Carrara punti 38, Delta 36, Aragno Rivarolesi 35, Lerici 32, Rapallo ed Osimo 23, Lib. Perugia 16, Vis Nova e S.Giorgio 12, Sea Sub Modena 6.

Marco Cavazzoni