La Sea Sub ringhia e batte Rapallo

La Sea Sub che non ti aspetti, travolge ’in casa’ un Rapallo Nuoto decisamente più accreditato, ed vincendo 13-10 (4-2 4-2 2-3 3-2) incamera tre punti pesantissimi, che non fanno uscire la squadra modenese dalla zona playout, ma dimostrano che può giocarcela con tutti, per una salvezza che adesso appare decisamente più alla portata. La chiave della gara è nell’ approccio aggressivo dei gialloblù, partiti subito fortissimo, sorprendendo così un Rapallo che probabilmente non si aspettava una Sea Sub così arrembante.

I risultati: Marina di Carrara - Perugia 5-1; Osimo - S.Giorgio GE 9-4; Delta RM - Rivarolo 10-4; Vis Nova RM - Lerici 9-10; Sea Sub Modena - Rapallo 13-10. CLASSIFICA: Lerici punti 13, Delta 12, Rivarolo 10, Osimo 9, Marina di Carrara 8, Perugia e Rapallo 7, Sea Sub 6, Vis Nova e S.Giorgio 0.

