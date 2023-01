La Sea Sub vuole il riscatto dopo il ko con Delta Ma la coriacea Rapallo è un avversario tosto

Secondo impegno ’casalingo’ consecutivo per la Sea Sub Modena nel campionato cadetto di pallanuoto maschile, con la squadra gialloblù che torna in acqua alle 20 alla Piscina dello Stadio di Bologna, ospitando il Rapallo Nuoto, coriacea formazione ligure con un buon ’pedigree’: la pesante sconfitta patita sabato contro la Delta Roma ha scosso l’ambiente modenese, che comincia ad avere qualche dubbio sulle proprie reali possibilità di salvezza, ma si continua a lavorare in prospettiva, come dimostra l’ingaggio in prestito del giovane bolognese Michele Arigliano, esterno classe 2006, prelevato da De Akker Bologna di A1. La gara di questa sera però, non consente molte speranze ai modenesi, che devono affrontare un grintoso Rapallo, pericoloso mix di esperti giocatori liguri, e di giovani prospetti in prestito del famoso Pro Recco: Modena vi arriva privo di Testini e Lorenzoni, ma deciso a vender cara la pelle.

m.c.