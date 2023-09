La serie D al via. La United Carpi ospita il Fabbrico

Scatta stasera la stagione della Serie D di futsal. Ed è proprio la matricola assoluta lo United Carpi ad aprire la prima giornata ospitando alle 21,50 alla Fassi il Fabbrico. I ragazzi di coach Matteo Palazzo hanno aggiunto al gruppo che già l’anno scorso faceva il Csi a Carpi e anche la D (con la Virtus Cibeno) gli innesti di Andrea Boadu, pivot 2002 ex Solierese, il portiere Mirko Rinaldi (‘85) dall’Emilia, Emanuele Salvaterra (’92) già al Cus MoRe, Francesco Sterzi dagli amatori del Limidi e Domenico Mazzù, già in C in Sicilia. Domani alle 15 alla Vallauri di Carpi toccherà poi alla Virtus Cibeno, che riceve i reggiani dell’Atletico Castellazzo: per i gialloblù di coach Luca Martinelli il colpo di mercato è il ritorno del pivot Oreste Casceglia (’88) ex C1 e B con Pro Patria, Cavezzo, Modena, Sant’Agata e Montale. E’ poi tornato anche l’altro pivot Fabio Pederielli, mentre le altre novità sono i due portieri Matteo Ferrari e Michael Nicolazzo.

d.s.