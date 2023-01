"La sfida a Frosinone? Niente paura"

"Abbiamo ricominciato e fatto buoni allenamenti, messo benzina nelle gambe e l’amichevole è servita per presentarsi poi alla prossima settimana, quella della gara di Frosinone, al meglio". Le prime parole dell’anno sono del capitano, Antonio Pergreffi (in foto).

A margine del test con la Virtus Castelfranco, il difensore canarino ha fatto il suo personalissimo punto: "Se noi faremo delle settimane di allenamento in una certa maniera, non c’è partita migliore di quella di Frosinone per riprendere la corsa – ha raccontato – dobbiamo ripartire da quello che abbiamo fatto a Bolzano. Non ci potrà far paura né il Frosinone né le altre squadre che affronteremo in questo avvio di girone di ritorno se ci comportiamo da Modena. Sono convinto che qualche punto in più avremmo potuto averlo, ma abbiamo concluso il girone d’andata fuori dalla zona calda. Si può sempre migliorare e nel 2023 speriamo di farlo. Il mio primo anno in B, in un girone così tosto, è stato difficile all’inizio un po’ per tutti, ma alla lunga ci siamo e mi sono tolto delle soddisfazioni, ora mi aspetto di continuare il percorso lasciato a fine 2022. Playoff? Sono abituato a ragionare partita dopo partita. Giochiamole, poi tra qualche mese ragioniamo su dove guardare, se dietro e avanti. Ora l’obiettivo è portare a casa più punti possibili dalle sfide di gennaio".

Gennaio è sinonimo anche di mercato. Con le diverse situazioni in ballo in casa Modena, soprattutto per quanto riguarda quei giocatori che potranno eventualmente lasciare i gialli, Pergreffi chiarisce: "Come in estate, tante attenzioni sono rivolte al mercato – ha concluso – ma dobbiamo essere professionisti tutti e fino a che si gioca nel Modena lo si dovrà fare con il rispetto per questa maglia e questa squadra. Si deve dare tutti il 110%. Tifosi? Affetto sempre incredibile, contiamo su di loro anche nel nuovo anno".

Alessandro Troncone