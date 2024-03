La sfida di pasquetta. L’iniziativa: con un euro porti un amico

Il Modena chiama a raccolta i propri tifosi e per la sfida di Pasquetta con il Bari delle 12,30 vara l’iniziativa ’Porta un amico, basta un euro’ riservata agli abbonati che potranno acquistare un tagliando a prezzo simbolico di un euro anche per un settore diverso da quello del loro posto: la promozione è attiva sia negli acquisti online su Vivaticket che nei punti vendita fisici, selezionando la tariffa dedicata e inserendo il codice della propria Modena Card (quello che inizia con 091). I biglietti saranno acquistabili dalle ore 10 di domani fino all’inizio della gara quando sarà attiva anche la biglietteria esterna stadio ’Braglia’ dalle ore 11 alle ore 13. Questi i prezzi: tribunissima autorità 60 euro (ridotto 50, under 16 35), tribunissima laterale 40 (35 e 25), tribuna coperta 30 (25 e 20), tribuna scoperta 23 (18 e 12), poltronissime 25 (20 e 15), curva Montagnani 20 (15 e 10), ingresso gratuito (senza biglietto ma con documento e accompagnati da un adulto) per gli Under 6.