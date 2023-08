"La situazione economica è molto solida"

Il raduno è stato anche l’occasione per tracciare un piccolo bilancio economico della stagione che sarà. Giulia Gabana ha espresso grande soddisfazione per la salute finanziaria della sua società, partendo da una campagna abbonamenti che veleggia verso le 2500 sottoscrizioni. "La campagna è stata davvero super – racconta la presidente di Modena Volley –. Il pubblico ha accolto bene tutti i cambiamenti che abbiamo fatto e le scommesse che abbiamo deciso di affrontare. Anche questo per noi è fonte di orgoglio e un grande aiuto in termini economici". Sul resto, ovvero la raccolta sponsor e i legami costruiti coi partner, la Gabana racconta di una Modena Volley in grande salute: "Come sta Modena Volley economicamente? – conclude la presidente nel presentare una società che naviga in acque tranquille –. Bene, siamo solidi, coi miei soci va tutto bene. La raccolta con gli sponsor è andata benissimo: in molti hanno deciso di rimanere al nostro fianco e finora sono molto contenti del nostro percorso. Inoltre abbiamo trovato anche tanti nuovi partner che hanno voluto affiancarci in questo nuovo progetto giovane. Alcuni avevano posto perplessità su alcuni cambi, ma tanti altri invece hanno accolto i nostri cambiamenti in maniera positiva, sposando un progetto che guarda moltissimo al futuro, esattamente come tante aziende che stanno al nostro fianco". Ora non resta che lasciare la parola al campo.

a.t.