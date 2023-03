La società ricorda Ponzo nel decimo anniversario "È stato bellissimo vederti correre per noi"

"È stato bellissimo vederti correre per noi". Così, il Modena ha scelto di ricordare Paolo Ponzo nel decennale della scomparsa del ’Muratore’, attraverso un messaggio social inondato da commenti dei tifosi canarini.

Ci sono le foto di alcune sue cavalcate indimenticate sulla fascia e la foto, per molti ancora attuale, dei festeggiamenti di Genova abbracciato a Paolo Cevoli e con indosso la maglietta della promozione in A: "La Longobarda ha colpito ancorA". Oltre alle parole degli storici compagni, da Pasino a Ballotta, da Mayer a Campedelli, ecco anche il ricordo di mister Gianni De Biasi: "Quando dieci anni fa, appresi la sconvolgente notizia della tragica morte di Paolo Ponzo, mi ci volle tempo per accettare. Mi piaceva di lui il fatto che non si lamentasse mai, anzi, incitava gli altri a non farlo e a dare ogni giorno qualcosa in più. La sua scomparsa, così prematura, ha lasciato in me oggi come allora un senso di profondo smarrimento".

Il tutto, accompagnato dal saluto alla moglie e ai figli e da una foto, in bianco e nero, insieme a Ponzo. Anche Omar Milanetto ha lasciato un commento alla foto pubblicata dal Modena, due cuori dedicati all’amico di tutta la famiglia canarina.

