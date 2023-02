La società: "Solidarietà alla famiglia Berardi"

Il Sassuolo Calcio si schiera a fianco di Domenico Berardi e sua moglie Francesca. La società neroverde, attraverso il suo sito ufficiale, scende in campo accanto al suo giocatore più rappresentativo e ai sui familiari oggetto, dopo la vittoria della squadra di Dionisi contro il Milan a San Siro, di minacce sui social. "A loro va la solidarietà piena e il supporto totale contro chi minaccia e offende tramite i social network", scrive il Sassuolo Calcio sul suo sito ufficiale, prendendo posizione netta contro "la violenza via social". A dare notizie delle minacce – non le prime ricevute, peraltro – ricevute sul web è stata proprio la moglie di Domenico Berardi, Francesca Fantuzzi, che ha annunciato azioni legali nei confronti degli haters che, al di là del tifo calcistico che è e resta tutt’altra cosa, non hanno perso l’occasione di dare la misura di quanto sia diventata sgradevole (eufemismo) la deriva sui social.