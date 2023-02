La Solierese mette la quarta nel Gp a cinque per la vetta

Nell’entusiasmante Gran Premio che si corre per la vetta di Prima "D", dove 5 squadre sono racchiuse in 4 punti (Maranello 47, Solierese e Madonnina 46, United Carpi e Sammarinese 44), c’è una vettura che sta viaggiando più forte delle altre. E’ la Solierese lanciata da 4 vittorie di fila, reduce dal colpo di sabato sul campo della Madonnina che è valso l’aggancio al 2° posto e il -1 dalla vetta, sfruttando il successo del Ravarino (sesta incomoda a -6 dal primato) a Maranello. A 8 gare dalla fine si annunciano 2 mesi da brividi. "Il campionato comincia adesso – spiega il presidente solierese Oscar Lolli (nella foto) – e credo che dal Ravarino in su tutte possano vincerlo, senza contare che il Colombaro settimo ha una gara in meno".

La Solierese di mister Davide Pavesi era partita ad handicap con un punto nelle prime 3 giornate, ritrovandosi subito a -8 da Maranello e Sammartinese, ma poi è stata quella che ha ottenuto più punti: 45 nelle successive 19 gare (2,3 di media), 6 più della Madonnina, 7 del Maranello e 8 della United Carpi. "L’importante è volare bassi – prosegue Lolli – anche se questa rimonta non mi stupisce, dopo l’avvio difficile la squadra ha viaggiato con grande ritmo. Ma basta poco per ritrovarsi di nuovo distante, ora abbiamo Colombaro e Sammartinese in fila e con due pari, che sarebbero due risultati da non buttare via, rischi di scivolare di nuovo a -5 dalla vetta. Nelle ultime 13 gare abbiamo perso solo col Maranello, che è al comando meritatamente, anche se la mia favorita resta la Madonnina, sabato abbiamo dovuto fare 3 eurogol per batterli, davanti segnano con una facilità impressionante".

Davide Setti