La sorpresa: "Giani se ne va a fine stagione"

Un fulmine a ciel sereno. Non ci sono altri giri di parole per definire la comunicazione diramata da Modena Volley nel primo pomeriggio di ieri, nella quale si annunciava che Andrea Giani non sarà l’allenatore della Valsa Group per la prossima stagione, contrariamente a quanto trapelato e affermato sin qui: "La società Modena Volley – si legge nelle poche righe mandate da viale dello Sport – comunica che Andrea Giani non sarà confermato nel ruolo di primo allenatore dalla prossima stagione sportiva. Modena Volley desidera esprimere profonda gratitudine ad Andrea Giani per la dedizione, l’impegno e la professionalità profusi in questi quattro anni, culminati con la vittoria della Coppa CEV, un successo che non dimenticheremo mai. Le storie di Modena e di Andrea Giani sono e saranno indissolubilmente legate e unite dalle indimenticabili emozioni vissute insieme. Modena Volley augura al Giangio le migliori fortune personali e professionali. Modena era, è e resterà sempre casa sua". Sin qui le comunicazioni ufficiali, ma pochissimo altro è dato sapere riguardo una scelta che deve essere maturata nel giro di pochi giorni se non di poche ore. Conferma ne è il fatto che lo stesso tecnico ne sia stato avvisato soltanto nella mattinata di ieri e che (almeno per quanto se ne sa sin qui) la mancata conferma riguarda soltanto il primo allenatore e non il resto dello staff che per adesso è da ritenersi ancora in carica anche per il 20232024. Una situazione davvero strana, ai limiti del paradossale, se consideriamo che la stessa dirigenza, con Alberto Casadei e Andrea Sartoretti, aveva più volte confermato che il ‘Giangio’ sarebbe rimasto sulla panchina gialloblù anche la prossima stagione. Addirittura il direttore generale, alla recente cena organizzata dal Panathlon e dedicata al volley datata 7 marzo 2023, poco prima della finale di Coppa Cev, aveva espresso parole di grande elogio per il lavoro dello staff tecnico, confermando senza mezzi termini la guida di Andrea Giani, con tanto di complimenti. Dopo quella data è arrivata in bacheca la coppa europea, e la delusione per l’uscita di scena rocambolesca dai play off sembrava essere stata assorbita bene. Cosa è successo, in questi giorni? Giulia Gabana ha trovato un nome per la panchina che non poteva lasciarsi sfuggire? Uno screzio o una scelta che hanno fatto cambiarer rotta alla società? Speriamo arrivino presto le risposte, intanto nessuno ha rilasciato dichiarazioni e sicuramente sarà Andrea Giani a sedersi in panchina a Perugia il 25 aprile e a Modena il 30.

Il futuro. I nomi sono quelli già noti prima che Giani fosse in teoria confermato e ci si fermasse sul toto-panchina. Per la squadra che Modena ha costruito forse il profilo più adatto sarebbe quello di Angelo Lorenzetti, ma è difficile pensare a un ritorno del tecnico marchigiano. Più difficile arrivare a Blengini, che dovrebbe lasciare Civitanova, o ad Anastasi, dato in uscita da Perugia. Meno probabili Bernardi e Cretu, che ha anche il fardello del doppio incarico.

Alessandro Trebbi