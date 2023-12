La Spezia, trasferta ostica. Quattro vittorie, mai banali

È una trasferta storicamente ostica quella del Modena sul campo dello Spezia. Nei 25 precedenti nel girone unico, 13 in Serie B e 12 in C, le vittorie gialloblù sono solo 4, poi 10 pareggi e 11 sconfitte, 19 le reti dei gialloblù, 30 quelle dei bianconeri. Anche se poche, alcune vittorie sono memorabili per i sostenitori modenesi. Come quella del 22 giugno 1975, ultimo turno del campionato di C 1974-75, partita che il Modena doveva assolutamente vincere per risalire nella serie cadetta, dove mancava da quattro stagioni. Era una bella squadra quella allenata a Ezio Galbiati, quasi perfetta a centrocampo, dove Gianfranco Bellotto correva, Renzo Ragonesi pensava e Silvio Zanon inventava. Davanti c’era Roberto ’Baffo Gol’ Bellinazzi, centravanti arrivato dal Venezia nel mercato di riparazione di ottobre, un rapace dell’area di rigore.

A La Spezia il Modena si presentava accompagnato da quasi cinquemila tifosi, arrivati nella città ligure con ogni mezzo. Non potevano rimanere delusi e gli uomini di Galbiati chiudevano la pratica già nel primo tempo con le reti di Giorgio Blasig al terzo minuto e di Mauro Colombini al trentaseiesimo. A dieci minuti dal termine però lo Spezia accorciava con Marco Biloni, centravanti che diversi anni dopo avrebbe vestito il gialloblù con esiti dimenticabili, ma la retroguardia del Modena non si faceva più sorprendere. Arrivava così il primo sul campo dello Spezia, che garantiva una promozione calorosamente festeggiata già al ’Picco’. Un’altra vittoria importante il Modena la coglieva l’8 ottobre 2000 nel campionato di C 2000-01 imponendosi 3-2 con reti di Marco Veronese, Andrea Fabbrini e Gianni Califano. Era il sesto successo in sei giornate della ’Longobarda’ di Gianni De Biasi, lanciata verso la promozione in B.

Nel campionato di C 1988-89, il 27 novembre 1988, il Modena si imponeva 1-0, gol di testa dell’aitante libero Angelo Aimo su azione da calcio d’angolo. Aimo, che a Modena rimase quella sola stagione, aveva un gran tempo d’inserimento in occasione dei calci piazzati e nello stesso campionato andò a segno altre tre volte. L’ultima vittoria del Modena al ’Picco’ risale al 28 novembre 2006, campionato di B 2006-07, sempre 1-0, ottenuto in pieno recupero grazie a un’autorete di Alessandro Frara, figlio di Gianni Frara, centrocampista che aveva militato nel Modena nel 1978-79. Gli ultimi tre confronti al ’Picco’ fra Spezia e Modena hanno sempre fatto registrare il successo dei padroni di casa, 2-1 (rete gialloblù di Doudou Mangni) nel 2013-14, 3-2 (Francesco Fedato e Davide Zoboli) nel 2014-15, e 2-0 nel 2015-16.