La Spilambertese esulta nella prova di Formigine Quelli di Graziosi e Biagini sono podi importanti

Ottimi risultati per la Ginnastica Spilambertese nella prima prova del campionato regionale di ginnastica artistica femminile FGI categoria LC e LC3, svoltosi nel weekend scorso a Formigine.

Il palazzetto dello Sport di via delle Olimpiadi, infatti, sabato 11 e domenica 12 febbraio ha ospitato numerosissime ginnaste provenienti dalle principali società sportive dell’Emilia Romagna, dalle Allieve alle Junior fino alla categoria Senior. La Ginnastica Spilambertese è stata protagonista di una brillante impresa, portando a casa due podi davvero difficili visto il livello della competizione: Bianca Graziosi, classe 2012, è salita sul secondo gradino del podio nella categoria LC Allieve 3 e la compagna Benedetta Biagini, classe 2011, ha anch’essa ottenuto il secondo posto tra le Allieve 4 . Entrambe le ginnaste (nella foto) si sono distinte in tutti gli attrezzi rispetto alle atlete in gara e, grazie alla precisione e la concentrazione con cui hanno portato a termine tutte le prove, sono riuscite ad emergere nelle rispettive categorie che vedevano ciascuna oltre trenta ginnaste presenti. Enorme soddisfazione da parte dei tecnici Edoardo Melotti Rosti e Milena Mattiolo. La Ginnastica Spilambertese era presente alla competizione con ben quattordici ginnaste: in LC3, da menzionare il quinto posto di Gloria Piccinni e il settimo posto di Matilde Fraulini tra le Junior 3, settimo posto per Bianca Badiali nelle Junior 1 e il sesto posto di Ilaria Veratti e l’ottavo posto di Lisa Malmusi nelle Senior 1.

m.ped.