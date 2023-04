La squadra delle resurrezioni

Cosa rimane, ora, di una stagione sempre vissuta sul filo del rasoio, sempre spremendo il massimo dai fisici e soprattutto dalle teste dei giocatori, di un risultato clamoroso, la Coppa Cev 2023, e di un altro mezzo miracolo soltanto sfiorato, quello di raggiungere una semifinale scudetto che sarebbe valsa un tricolore? Sarà il prossimo ottobre, a sancirlo, ma intanto chi è stato protagonista di questa cavalcata, che proseguirà con l’appendice del girone che qualifica alla Challenge Cup 20232024 che inizierà domenica 16 aprile con calendario ancora da definire, può appuntarsi sul petto una piccola stelletta di orgoglio. Orgoglio per come la squadra è cresciuta da fine ottobre ad adesso, da quel filotto di sconfitte che poteva essere il preludio a una rivoluzione tecnica e che invece è stata condizione per un cambio di marcia, per una svolta soprattutto per quanto riguarda i grandi ‘vecchi’, capaci di tararsi sulla nuova dimensione di esempio e chioccia per i più giovani, esemplari nel non lasciare mai una goccia di sudore non sudata sul campo, mettendo sempre un metro più in là l’asticella del dolore fisico, della fatica, dello stress nervoso. Da quella Supercoppa persa malamente in quel di Cagliari è nata una cavalcata trionfale in Italia, culminata col terzo posto in regular season, e in Europa, con una Coppa Cev conquistata nel più incredibile e meritato dei modi a Roeselare, frutto di una capacità di resuscitare non comune. È mancata la ciliegina sulla torta, nella prima stagione nella quale la regular season non contava di fatto nulla per qualificarsi alle coppe europee. Raggiungere la semifinale, vicinissima dopo il 2-0 nella serie e dopo la prima ora di partita di ieri, avrebbe voluto dire lottare per lo scudetto fino alla fine, con Perugia eliminata, e soprattutto avere una chance enorme per qualificarsi alla Champions League del prossimo anno. Non accadrà nessuna delle due cose, Piacenza era un ostacolo troppo grande per le energie residue della Valsa Group. Piangersi addosso o imprecare per il risultato mancato, però, non sarebbe la reazione giusta. Il club ha posto le basi giuste per rinascere e consolidarsi. Sarà il prossimo ottobre a sancire quanto Modena avrà saputo capitalizzare il miracolo e il mezzo miracolo di questa stagione.

Alessandro Trebbi