La Stadium cerca il riscatto con Brugherio

Archiviata in fretta l’ingiusta sconfitta per 0-3 rimediata sabato sera a Savigliano, la Stadium Mirandola fa oggi il suo esordio casalingo alle 18 al PalaSimoncelli, ricevendo la Gamma Chimica Brugherio, la squadra che vanta il maggior numero di precedenti nella pur breve storia in serie A del club della Bassa: sono trenta le partite giocate fino ad ora in A3 dalla Stadium, e cinque di queste, quindi più del 15%, sono state giocate contro il club lombardo, grazie soprattutto allo sfortunato playout della passata stagione.

Punti. Per quanto il bilancio con Brugherio sia negativo, a maggior ragione se lo allarghiamo ai precedenti in serie B, a Mirandola sperano di confermare almeno quanto fatto l’anno scorso quando si è giocato in casa, con due 3-0 abbastanza netti, che fanno ben sperare i ragazzi di Mescoli, apparsi in crescita con Savigliano, ma ancora non con tutti i meccanismi perfettamente funzionanti.

Gioventù Alla quinta stagione in serie A, Brugherio si presenta ancora una volta con la squadra più giovane di tutto il torneo, e per tredici quindicesimi prodotti del prolifico e vincente vivaio dei Diavoli Rosa: all’esordio contro Bologna però, la parte del leone l’ha fatta il bulgaro Iliyan Prespov, tornato al campionato italiano dopo una breve parentesi al Montana Volley in patria, successivo a non fortunate esperienze ad Alessano e Palmi: il nuovo allenatore Davide Delmati, arrivato dalla femminile anche di alto livello, lo schiera in diagonale con il regista Giacomo Selleri, classe 2005, mentre alla mano troviamo Matteo Meschiari, transitato anche per Modena, in diagonale con Tommaso Ichino, altro classe 2004, mentre al centro ci sono Compagnoni e Mellano, e Marini come libero, altro classe 2005, come la maggior parte dei giocatori in panchina, se non addirittura del 2006 o 2007. Con Bologna, Brugherio ha murato poco, attaccato e battuto con efficacia, ma ha sofferto in ricezione.

Conferme. Dall’altra parte della rete Marcello Mescoli dovrebbe poter contare sulla squadra titolare, quindi su Daniele Albergati fin dalle prime battute, da schierare in diagonale con Quartarone: ripartenza anche per capitan Riccardo Rustichelli, che con Savigliano ha faticato, in diagonale con Canossa, Nasari e Rossatti sulle bande, e Matteo Rustichelli libero, per una squadra che deve giocare più possibile insieme per trovare feeling ed amalgama.

Programma: Mantova – Savigliano (Giocata ieri); Stadium Mirandola – Brugherio; Garlasco – Belluno; Bologna – Motta; CUS Cagliari - Salsomaggiore Terme; S.Donà – Sarroch; Riposa: Acqui Terme. Classifica: Sarroch, Belluno, Savigliano ed Acqui Terme punti 3, Brugherio e SDonà 2, Salsomaggiore e Bologna 1, Mantova (*), Motta, Stadium Mirandola, CUS Cagliari e Garlasco 0.

Riccardo Cavazzoni