La Stadium deve dimenticare Belluno e fare punti

Archiviata non senza qualche rimpianto per il punto perso, la trasferta di Belluno, la Stadium mirandola torna tra le mura amiche del PalaSimoncelli per un altro esame di quelli difficili, alle 18 contro una delle grande del torneo, la Monge Gerbaudo Savigliano: non la partita che serviva ai ragazzi di Pinca per fare punti, ma ormai i ragazzi in gialloblù ci hanno abituato a qualsiasi risultato, nel bene e nel male, per cui almeno la gara di preannuncia di sicuro interesse tecnico, visto il roster dei piemontesi. Savigliano è reduce dal recupero infrasettimanale contro Brugherio, vinto abbastanza bene per 3-1, che lo ha riportato a ridosso della coppia di testa composta da Fano e Pineto, con cui dichiaratamente lotterà per la promozione in A2: dopo una partenza complicata, nel corso della quale ha perso punti in classifica, Savigliano a ritrovato gioco e morale, e non perde da fine novembre, inanellando otto successi consecutivi che l’hanno riportato in alto. Il tecnico Lorenzo Simeon può contare su di un sestetto molto esperto, che sfrutta un attacco molto potente con l’opposto Spagnol, e gli schiacciatori Nasari e Galaverna, ma anche con i centrali Dutto e Rainero: Savigliano batte anche molto bene, fino ad ora ha già incamerato 103 aces, riceve più che decorosamente, ed ha forse nel muro l’unico punto debole, che Mirandola può provare a sfruttare. In casa mirandolese non si preannunciano problemi di formazione, che quindi dovrebbe essere quella di Belluno, con l’unico dubbio al centro dove Michele Persona, con una settimana di allenamento in più con la squadra, potrebbe essere preferito a Canossa o Scaglioni, che si sono alternati in Veneto: rispetto all’andata, la Stadium potrà contare su di un Francesco Ghelfi in più.

Il programma di A3: Monselice – Pineto 0-3 (Giocata ieri); Parma – S.Donà; Garlasco – Belluno; Stadium Mirandola – Savigliano; Fano – Bologna; Macerata – Brugherio; Montecchio Magg. – S. Giustino.

Classifica: Fano e Pineto punti 43, Savigliano 38, Macerata 32, Belluno 28, Bologna 26, Parma 25, Garlasco e S.Giustino 23, Montecchio Magg. 19, S.Donà 18, Brugherio 17, Stadium Mirandola 14, Monselice 11.

Riccardo Cavazzoni