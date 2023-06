La Stadium Mirandola si rinforza con lo schiacciatore Andrea Nasari

Continuano le grandi manovre nella Stadium Mirandola, che per la seconda stagione consecutiva sarà ai nastri di partenza della serie A3 di pallavolo maschile: mentre, se da un lato, la società sta perfezionando la documentazione necessaria al completamento dell’iscrizione, legata anche alla sistemazione della posizione per l’acquisizione del titolo sportivo dal club campano dell’Aversa, dall’altro la dirigenza sta lavorando per allestire una formazione competitiva con cui affrontare la nuova avventura in A3, senza i patemi della prima. Dopo le conferme dei fratelli Matteo e Riccardo Rustichelli, sono arrivate quelle dello schiacciatore Luca Capua, e del centrale Matteo Canossa, mentre hanno lasciato la maglia gialloblù gli schiacciatori Giovanni Bellei, da sette anni a Mirandola, e Michele Dombrovski. Per rinforzare proprio questo reparto, è ufficiale l’ingaggio del 27enne schiacciatore piemontese Andrea Nasari (nella foto), che dopo una stagione a Macerata in A2, e quattro in A3, l’ultima delle quali a Savigliano, approda alla corte di Marcello Mescoli, con un curriculum di tutto rispetto, ed una media punti di più di dieci punti a partita giocata nelle ultime quattro stagioni. Tra partenze ed arrivi comincia a prendere forma la squadra 202324, anche se per valutare il tutto, si aspettano le conferme dei fratelli Ghelfi, e soprattutto il nome del nuovo straniero, che dovrebbe prendere il posto del tedesco Tim Stohr.

r. c.