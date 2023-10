La Stadium non sbaglia: Brugherio ko

STADIUM

3

BRUGHERIO

0

(2514 2518 2523)

Stadium Mirandola: Rustichelli R. 6, Albergati 16, Rossatti 11, Bombardi 4, Quartarone 2, Nasari 7, Rustichelli M. (L1), Schincaglia, Scita, n.e. Capua, Gozzi (L2), Canossa, Bevilacqua, Scaglioni; all.: Mescoli.

Gamma Chimica Brugherio: Ichino 4, Mellano 3, Prespov 12, Meschiari 8, Compagnoni 5, Selleri 1, Marini (L1), Carpita 3, Consonni, Prada, n.e. Chinello, Viganò, Centenaro; all.: Delmati.

Arbitri: Laghi (BagnacavalloRA) – Traversa N. (Abano T.PD).

Note: Durata set 23’ 26’ 35’ per un totale di 84’; Stadium 48 su 75 (B.S. 10, Vinc. 3, Muri 7, E.P. 5); Brugherio 40 su 55 (B.S 14, Vinc. 2, Muri 9, E.P. 15).

La Stadium fa valere il peso dei precedenti, e come già successo due volte l’anno scorso, alla prima in casa batte Brugherio per 3-0, portando a casa tre punti importanti, per il morale, e per la classifica: a proposito della graduatoria, dopo due giornate sono otto le formazioni all’inseguimento di S.Donà, comunque tutte le tredici squadre del girone sono raggruppate in quattro punti, a conferma dell’equilibrio di un raggruppamento in cui basta pochissimo per cambiare la classifica. La Stadium porta a casa il successo con merito, aggredendo i lombardi fin dalle prime battute, e poi resistendo al loro recupero: Mescoli recupera Albergati, che si conferma braccio potente ed importante nei momenti caldi, e schiera Bombardi titolare, venendo ripagato con una prova sontuosa del giovane centrale modenese. A gestire il tutto ci pensa un Quartarone ispirato, che sfrutta albergati quando necessario, ma smista il gioco anche sulle lai, mettendo in confusione la ricezione ospite, con Delmati che prova più volte a mischiare le carte, senza riuscire a trovare il bandolo della matassa. Dopo due sett sostanzialmente dominati, nella terza partita Brugherio ci prova ripetutamente, rimanendo attaccato al set fino al 21 pari, quando la Stadium piazza il break decisivo del 23-21, e poi del 24-22 con Rossatti: Prespov annulla il primo matchball, ma Albergati mette il sigillo a parziale e partita.

Risultati: Garlasco – Belluno 3-1; Bologna – Motta di Livenza 2-3; S.Donà – Sarroch 3-0; CUS Cagliari – Salsomaggiore 3-0; Stadium Mirandola – Brugherio 3-0; Mantova – Savigliano 3-1; riposa: Acqui Terme.

Classifica: S.Donà (2) punti 5, Mantova (1), Acqui Terme (1), Belluno (2), Savigliano, (2), Stadium Mirandola (2), Sarroch (2), CUS Cagliari (2) e Garlasco (2) 3, Brugherio (2), Motta (2) e Bologna (2) 2, Salsomaggiore (2) 1- Tra parentesi le partite giocate. Riccardo Cavazzoni