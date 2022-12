La Stadium può staccare la spina, si riparte da Montecchio Maggiore

Allenamenti finiti, almeno per questo storico 2022, per la Stadium Mirandola, che con la bella vittoria centrata a S.Stefano sul Bologna si è guadagnata almeno due settimane di maggiore serenità: anche la A3 Maschile, come tutti i tornei di serie A dei due settori, tornerà la domenica dopo l’Epifania, anche se la squadra gialloblù avrà un giorno in meno di riposo, avendo anticipata la prima trasferta del 2023 a Montecchio Maggiore. La squadra si è salutata ieri, dopo essersi allenata al completo mercoledì e ieri sera, e tornerà in palestra lunedì prossimo alla Palestra 29 Maggio per iniziare la preparazione della partita con Montecchio: nessuno tra i gialloblù, squadra molto autoctona, si è allontanato di molto, compreso il tedesco Tim Stohr, che è stato raggiunto in città dai genitori e dalla sorella. Per quanto riguarda la ripresa della preparazione, la società ha organizzato anche un allenamento congiunto con la Villa d’Oro Modena di B1, mercoledì 4 gennaio alle 20 al palaSimoncelli, con ingresso gratuito: si rivedrà così una sfida molto sentita, giocata 16 volte negli ultimi quindici anni, che quest’anno non è andata ’in scena’, per lo storico approdo in serie A della Stadium.

r.c.