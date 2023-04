La Stadium sfida Brugherio per completare l’impresa

Coronato il finale di stagione con la conquista dei playout per la salvezza, impresa che giusto alla fine del girone d’andata sembrava impensabile, la Stadium Mirandola prova a rendere l’annata indimenticabile, giocandosi la salvezza in una sfida uno contro uno con il Gamma Chimica Brugherio che appare aperta a qualsiasi risultato: il regolamento prevede andata, ed eventuale bella sul terreno dei lombardi, in virtù della miglior posizione in classifica al termine della regular season, ed è per questo che la squadra gialloblù è chiamata a superare un altro step per salvarsi.

Bisogna infatti vincere almeno una gara in trasferta, posto ovviamente di rispettare il fattore campo nella gara di ritorno, l’unica cosa che ancora manca alla Stadium, che dall’inizio dell’anno ha fatto tre punti lontano dal PalaSimoncelli, ma in virtù di tre tie break, e quindi senza mai vincere lontano dai propri tifosi: "È vero, non abbiamo mai vinto una partita in trasferta quest’anno – conferma il capitano gialloblù Giacomo Ghelfi –, ma basta dare un’occhiata al calendario per rendersi conto che le trasferte più accessibili sono state tutte nel girone d’andata, in cui siamo andati in evidente difficoltà. Nel girone di ritorno ho visto però una notevole crescita, che ci ha anche permesso di riscattare buona parte delle sconfitte amare subite in trasferta, e mi sento di dire che sono pochi i punti che di dire che avremmo dovuto tirare a casa. Sicuramente vedo in Brugherio una squadra in grado di lottare, dovremo essere bravi ad inserirci e a dare fastidio proprio nei punti critici di squadre molto giovani come questa: in casa nostra siamo riusciti a metterli in difficoltà, a differenza dell’andata dove ci siamo spenti dopo aver vinto il primo set".

Bilancio quindi in parità nel corso del campionato, ma a dar fiducia al clan della Stadium il fatto che la vera squadra mirandolese sia quella che ha strapazzato i giovani avversari nella gara di ritorno, e non quella tremebonda ed incompleta della terza giornata: Andrea Pinca dovrà decidere se puntare sul rientrante Stohr, in campo stabilmente da metà partita con Parma, o dar fiducia ad un altalenante Dombrovki in diagonale con il concreto Bellei, mentre il resto del sestetto non si discute. Dall’altra parte della rete coach Durand non lamenta problemi di formazione, e punterà sul sestetto titolare, con l’opposto Barotto, e lo schiacciatore Van Soklema come terminali offensivi principali, in una squadra comunque giovanissima, frutto di uno dei migliori vivai d’Italia. Si gioca lunedì di Pasqua alle 18 al Centro Sportivo Paolo VI di Brugherio, e la società, per la prima volta ha deciso di organizzare, grazie al proprio partner Autoservizi Sarasini, un pullman per tutti coloro che vorranno seguire i gialloblù verso Brugherio: per gli altri, l’appuntamento è come sempre davanti al PC per la diretta streaming sui canali Youtube di Volley World Italia.

A3 playout, il programma. Andata Lunedì 10 Aprile, ore 18, Gamma Chimica Brugherio – Stadium Mirandola; Ritorno Domenica 16 Aprile, ore 18, Stadium – Gamma Chimica; Eventuale Bella Domenica 23 Aprile, ore 18, Gamma Chimica – Stadium.

Riccardo Cavazzoni