La Stadium torna a San Giustino per coronare un altro sogno: vincere e sperare nella salvezza

Ventotto maggio 2022, la Stadium Mirandola vince a S.Giustino al tie-break la gara di ritorno della finale per la promozione in A3: 26 marzo 2023, la Stadium torna sul parquet umbro, e come dieci mesi fa, va a caccia di una delle sue famose imprese, perché solo con una vittoria esterna, magari ancora al tie-break, potrebbe fare un passo forse decisivo verso la salvezza, in un torneo tutto in salita, che si potrebbe riaprire alla fine. Questo il leitmotiv della sfida odierna tra la formazione umbra, ancora in corsa per un posto nei playoff, e la matricola modenese, che ha riaperto il proprio torneo con il bel successo di domenica scorsa: non sarà facile, perché gli umbri teoricamente sono ancora in corsa, e vorrebbero salutare i propri tifosi con una bella vittoria, ma dovranno fare i conti con la feroce voglia di vincere dei ragazzi di Pinca. Certo il S.Giustino di quest’anno è una squadra molto diversa da quella della passata stagione, a differenza della Stadium che gioca con la stessa formazione, con l’aggiunta del solo Stohr, ma pur avendo in Hristokov e Cappelletti i terminali principali, è una formazione molto altalenante, che potrebbe andare in difficoltà se messa sotto pressione: è anche vero però, che vincere in Umbria sarebbe una vera impresa per la Stadium, che fino ad ora lontano dal PalaSimoncelli, ha fatto solo due punti, a Parma ed a Belluno, ma l’impresa è ancora più necessaria per la vittoria, nell’anticipo di ieri, di Brugherio contro l’ormai retrocessa Monselice. Nessuna novità in casa gialloblù nel sestetto partente, con Bellei in diagonale con Stohr: per i tifosi, si potrà soffrire davanti al PC, per la diretta streaming sul canale Volleyworld di Youtube.

Il programma. Brugherio - TMB Monselice 3-1 (Giocata Ieri); S.Giustino - Stadium Mirandola; Macerata – Bologna; Montecchio Magg. – Savigliano; Parma – Pineto; Fano – Belluno; S.Donà di Piave – Garlasco.

Classifica: Fano punti 60, Pineto 59, Macerata 49, Garlasco 42, Savigliano e Parma 41, Belluno 40, S.Giustino 39, Bologna 38, S.Donà di Piave 25, Brugherio (*) 23, Stadium Pallavolo Mirandola 20, Sol Lucernari Montecchio Maggiore 19, TMB Monselice (*) 11. (*) = una partita in più.

Riccardo Cavazzoni