La Stadium vince e spera nella salvezza

STADIUM

3

MONSELICE

1

(2520 1925 2515 2515)

Stadium Mirandola: Rustichelli R. 4, Ghelfi G. 6, Stohr 7, Scaglioni 7, Ghelfi F. 24, Bellei16, Angiolini (L1), Rustichelli M. (L2), Persona, Schincaglia 1, Capua 2; all.: Pinca.

Tmb Monselice: Vianello 9, Kobzev 5, Vattovaz 12, Borgato 18, De Santi 5, Beccaro, Dainese (L1), Pergiante, De Grandis, Dietre, n.e. Monetti, Rizzato (L2); all.: Cicorella.

Note: Durata set 27’ 26’ 26’ 25’ per un totale di 104; Stadium 61 su 94 (B.S. 16, Vinc. 10, Muri 7, E.P. 8); Monselice 51 su 75 (B.S. 14, Vinc. 2, Muri 7, E.P. 17).

La Stadium c’è, è viva, e prova a sognare ancora la salvezza. E’ il verdetto della seconda gara casalinga consecutiva del club gialloblù, che ribalta il risultato dell’andata e si regala qualche speranza di agguantare una difficilissima salvezza, almeno attraverso i playout. Non è stata comunque una passeggiata quella dei ragazzi di Pinca, almeno per metà gara, quando gli ospiti hanno pareggiato i conti con un secondo set che Mirandola avrebbe potuto vincere. Per fortuna un ottimo Bellei non ha fatto rimpiangere l’assenza di Dombrovski, che ieri mattina di è svegliato con 39 di febbre, riducendo però l’eventuale margine di manovra dalla panchina per Pinca: rispetto a quello che era avvenuto otto giorni fa con Garlasco, la Stadium si compatta nel terzo set, aggredendo gli avversari, in verità piuttosto fallosi in attacco, ed in difficoltà in ricezione, prendendo in mano la partita, e non mollando più "il pallino" fino alla vittoria. Ottima partita dei fratelli Ghelfi, Giacomo con una regia precisa ed una battuta devastante, ben sei ace al suo attivo, Francesco in attacco, dove è stato spesso immarcabile, ed ha chiuso con un ottimo 48%, mentre ha faticato Stohr.

I risultati: Garlasco-Macerata 3-1, S.Donà-Fano 3-2, Savigliano-Belluno 1-3, Pineto-Bologna 3-0, S.Giustino-Brugherio 3-0, Stadium-TMB Monselice 3-1, Montecchio M.-Parma 0-3. Classifica: Fano punti 53, Pineto 50, Savigliano e Macerata 41, S.Giustino e Belluno 35, Garlasco 34, Parma 32, Bologna 31, S.Donà 22, Brugherio 20, Montecchio 19, Stadium Mirandola 17, Monselice 11.

r. c.