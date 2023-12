La Stadium vuole spezzare la striscia negativa

In un inconsueto orario serale, anticipato al sabato sera, la Stadium Mirandola saluta i propri tifosi alle 21 al PalaSimoncelli, augurandosi di regalare loro un bel successo "Natalizio" contro la novità CUS Cagliari: bisognerebbe fermare la striscia negativa di sconfitte, che dura da quattro turni, ma la formazione universitaria sarda è sicuramente una delle sorprese del torneo.

Il CUS Cagliari era la meno accreditata fra le due compagni sarde inserite nel girone Bianco di A3, ma fino ad ora ha stupito un po’ tutti, con un bottino di diciotto punti, ed è squadra che non teme le trasferte, visto che è riuscita a vincere ad Acqui Terme, a Savigliano e Bologna, ed è caduta solo al quinto a Brugherio, dimostrando quella tenuta psicologia che invece difetta alla Stadium. La squadra è grosso modo quella della passata stagione, con alcuni innesti di giocatori esperti di categoria, ed alle spalle un ottimo vivaio, forse il migliore della Sardegna, per una squadra mura tanto, attacca con ottime percentuali, e difende bene.

La sconfitta di Pavia, e la "fuga" di Elia Scita, hanno scosso profondamente lo spogliatoio della Stadium, toccato nell’amor proprio dalla decisione dello schiacciatore parmense, che ha abbandonato la nave proprio quando stava giocando: in realtà con ogni probabilità, Scita oggi si sarebbe accomodato in panchina, perché sono annunciati in recupero sia Rossatti, che Bevilacqua, cosa che consente a Mescoli e Quartarone di rimescolare un po’ le carte, offrendo più possibilità d’attacco, ovviamente in subordine ad una ricezione che deve per forza migliorare. Aggiungiamo la voglia di rifarsi di capitan Rustichelli e Federico Bombardi, ed ecco che ci si aspetta una Stadium decisamente più pimpante di quella vista all’opera nelle ultime gare, per andare alla conquista di tre punti che sono basilari per il girone di ritorno: c’è anche l’incognita di un possibile nuovo arrivo, ma con la chiusura del mercato ormai alle porte, sembra più probabile che se ne parli a Gennaio, con uno straniero.

IL PROGRAMMA: Savigliano – Salsomaggiore T.; Sarroch – Brugherio, Mantova – S.Donà; Stadium Mirandola – CUS Cagliari. DOMANI: Garlasco – Bologna ; Belluno – Acqui T.; Riposa: Motta.

Riccardo Cavazzoni