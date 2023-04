"La stagione si è conclusa secondo le mie aspettative"

Ospite di Afterhours, la trasmissione della Lega Pallavolo che si tiene sempre al termine di ogni giornata di campionato o play off, Giulia Gabana ha commentato il suo primo anno da presidente a Modena: "Tutto è iniziato molto velocemente – le parole della presidente della Valsa Group – ma avevamo già una struttura importante lasciata da Catia Pedrini, che funzionava molto bene, di altissimo livello. La stagione non è stata sopra le mie aspettative ma secondo le mie aspettative. Ci tenevo tantissimo e siamo riusciti a raggiungere la Coppa Cev e un terzo posto in campionato. Il mix tra giovani e meno giovani è stato meraviglioso. La mia formazione? È stato fondamentale mio papà Marcello, mi ha insegnato tantissimo lui e dedicargli la Coppa Cev vinta a Roeselare è stato incredibile. Incredibile anche come la abbiamo raggiunta". Infine due note sulla prossima stagione: "Rivoluzione? Intanto siamo ancora qui con la squadra di adesso in un torneo che per noi è importante, può darci un pass per l’Europa: con Casadei abbiamo valutato alcune cose e abbiamo deciso di ripartire da zero, con un progetto basato su quello che ci piacerebbe portare a Modena in questi anni. Sappiamo che la piazza è molto esigente, ma abbiamo le nostre idee e vogliamo cercare di metterle in pratica".

a. t.