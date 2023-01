La statistica sorride a Tesser nella prima partita dopo la sosta

La prima partita dopo la sosta è sempre carica di incognite. Non è solo retorica, ma realtà, perché magari le condizioni della tua squadra le sai, ma quelle degli avversari no; perché di mezzo c’è il mercato che prende e dà; perché i richiami di preparazione qualcosa mettono e qualcosa tolgono, per te e per gli avversari. Le statistiche, allora, servono se non altro come appiglio: non vincono le partite, ma se sono favorevoli mettono di buonumore, ed ecco che il Modena, in previsione della trasferta di Frosinone, può guardare all’uomo che siede in panchina e trovare un dato incoraggiante, quello secondo il quale Attilio Tesser (in foto) non sbaglia la prima partita del nuovo anno da oltre dieci anni.

L’ultima sconfitta è del 2012, in Serie A, un ko prevedibile: allenava il Novara penultimo, al Piola arrivò la Fiorentina di Delio Rossi e ne fece 3 (a zero). Da allora, 7 vittorie su 9 partite, e tra le due eccezioni una accadde proprio a Frosinone il 17 gennaio 2020 in B, quando il suo Pordenone riuscì comunque a portare a casa un pareggio per 2-2 (segnò, tra gli altri, l’attuale milanista Pobega). Quel Frosinone era allenato da un campione del mondo, Nesta, così come ora, Grosso, e tra i neroverdi in campo c’era il neo gialloblù Strizzolo. Oltre al pari del 2017 (1-1 tra Cremonese e Pro Piacenza in C), per il resto solo vittorie: in B due con la Ternana (2-1 a Carpi nel 2014 e 2-1 con il Crotone l’anno seguente) e una con l’Avellino (2016, 1-0 nel derby con la Salernitana), una con la Cremonese (2018, 1-0 al Parma) e una col Pordenone (2-0 in casa della Salernitana, nel 2021), in C quella del 22 gennaio 2022 al Braglia in Modena-Fermana 2-0. E prima del 2012? Qualche sconfitta di troppo alla guida di Padova, Mantova, Triestina e una proprio da avversario del Modena con il Novara (8 gennaio 2011, Mazzarani e Pasquato per i gialli). Ma numeri e statistiche si interpretano, e queste non contano più. Sono prescritte, ormai.

Lorenzo Longhi