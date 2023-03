La storia: dall’Ucraina al campo

A poco più di un anno dall’esplosione della guerra in Ucraina, giovani e adulti accolti dal nostro territorio stanno lentamente ritrovando un briciolo di normalità riprendendo in mano passioni e attività quotidiane che caratterizzavano le loro vite prima di quel fatidico 24 febbrio del 2022.

Una di queste storie arriva dalla collaborazione tra la cooperativa ’L’Angolo’ e il Modena calcio, grazie alla quale un 14enne di origine ucraine ha potuto nuovamente indossare gli scarpini e riprendere gli allenamenti con i suoi coetanei canarini, cosa che appunto gli era stata negata a causa dell’invasione russa dell’Ucraina. Il giovane ha manifestato la voglia di tornare in campo e il club di viale Monte Kosica ha accolto in maniera positiva l’iniziativa: "Praticava calcio regolarmente in Ucraina prima del conflitto – ha raccontato Mirella Margarino, presidente della cooperativa al sito web ’Modena Today’ – ringraziamo il Modena e la famiglia Rivetti per l’apertura, ci auguriamo che la solidarietà riscontrata nel territorio modenese possa diventare contagiosa".

Il ragazzo tornerà in questo modo ad allenarsi regolarmente e ad avere i momenti di svago che ogni 14enne merita di avere: "Lo sport, soprattutto a livello giovanile – scrivono dal club – deve essere strumento di uguaglianza e fratellanza, un esempio di solidarietà che è da sempre uno dei valori che caratterizza Modena, i suoi cittadini e il suo territorio".

a.t.