La storia: proprio in questi giorni il sì all’intitolazione a Giuseppe Calzolari di una via o un parco a San Felice. Mabo, quelle due maglie e un calcio d’altri tempi

La coincidenza temporale, in qualche modo, è significativa. Giusto una settimana fa, giovedì scorso, il consiglio comunale di San Felice sul Panaro ha votato all’unanimità una mozione, a firma del consigliere con delega allo Sport Paolo Pianesani, avente come oggetto l’intitolazione di una via o di un parco cittadini a Giuseppe Calzolari, noto come Mabo, il calciatore che più in alto ha portato il nome del paese natale nel pallone italiano.

Sanfeliciano di nascita e cresciuto come giocatore nel Modena, nel cui settore giovanile giocò per due stagioni, Calzolari – attaccante che in carriera ha avuto anche un’esperienza in Serie A con la maglia del Lecco, nella stagione 1961-62, e con la Nazionale di B – ha in realtà legato la sua storia di calciatore al Parma, prossimo avversario del Modena, avendo vestito la maglia crociata per ben quattro stagioni per un totale di 113 presenze e 29 reti in Serie B. Quella di Calzolari, classe 1934 e morto nel 2005, è una storia calcistica d’altri tempi, cominciata da ragazzino in un secondo dopoguerra nel quale anche un campo vero e proprio era una rarità. In un vecchio libro uscito nel 2001 per l’editore Saetti & Maestri e scritto da un insegnante del Venturi, Enrico Ferri, si trova un’intervista nella quale Mabo, al tempo ancora in vita, ricorda i suoi inizi calcistici. ’Mabo era un pezzo di muro’, si intitola il libro, nel quale Calzolari torna ai giorni nei quali a San Felice il campo non c’era "di conseguenza fummo costretti a giocare il primo campionato a Massa Finalese", in una squadra nella quale giocavano anche i fratelli Mario e Dante Castellazzi. La squadra finì seconda dietro il Modena e il Modena, capito l’andazzo, portò in gialloblù una buona parte dei ragazzi per la stagione successiva. C’era anche Calzolari, che nella squadra del capoluogo giocò per due stagioni appunto nel vivaio, passando in prestito alla Mirandolese e alla Bondenese (c’era anche Giuliano Sarti in quella squadra) per poi tornare a Modena ed esordire in B con i gialli. Tre presenze e una rete per lui nel 1954-55, prima che alla sua porta bussasse il servizio militare che, in qualche modo, diede inizio alla sua carriera in giro per l’Italia. Caserta, Bari, Lecco, Messina, Cosenza e Savona le tappe fuori regione, ma è proprio il Parma la squadra nella quale ha lasciato il segno.

Vi arrivò a 23 anni, nel 1958, con uno stipendio annuale tra le 700 e 800mila lire dell’epoca, imponendosi in tre annate i cui ruolini segnano rispettivamente stagioni da 32, 31 e 36 presenze, arricchite da 6, 8 e 13 reti: era il Parma di Ivo Cocconi, Silvio Smersy e di Franco Marmiroli (che avrebbe giocato anche al Modena), squadra che lasciò nel 1961 per passare prima al Bari poi al Lecco, e dove sarebbe tornato nel 1964, ormai arretrato a centrocampista. A Messina Calzolari ottenne una promozione in A come miglior marcatore della squadra, ma "Parma è la città ideale in cui giocare, perché la gente non ti stressava", affermò nell’intervista di cui sopra.

In B sono, allora come oggi, il Parma e pure il suo Modena, ma era un altro mondo. San Felice ricorderà Mabo nella sua toponomastica, perché alla memoria va tolta un po’ di polvere. Così come ai libri: quello citato il sistema interbibliotecario lo traccia in cinque biblioteche, e se qualcuno lo ritrova a casa su qualche scaffale nascosto, è il momento di aprirlo.

Lorenzo Longhi