La Symbol a Novara per difendere il primato

Archiviata la sfida al vertice contro Breganze, ed il pesante ’post partita’ che ne è seguito, mal digerito durante la pausa pasquale, tornano i campionati di hockey, che si preparano alla volata finale: per la Symbol amatori, capolista di A2, si tratta di sei gare, praticamente sei finali, da giocare al massimo per difendere un primato che, con la squalifica del bomber cileno Fernandez, diventa più complicato già a partire da questa sera, ospite della terza della classe Azzurra Novara, alle 20.45 alla Pista Dal Lago. I piemontesi stanno cercando di riportare in A1 l’hockey novarese, e saranno ben felici di non far sconti ai gialloblù: in serie B si riparte con la Pico Mirandola, fresca di primato riconquistato, che rende visita alla Scandianese, mentre nel torneo femminile, la Symbol Amatori ha un compito impossibile domani alle 15, contro le campionesse d’Italia del Valdagno. Nell’Inline è già tempo di Playoff, con gli Scomed Bomporto che ricevono alle 19 il SPV Viareggio: chi vince approda alle finali per tre posti nella Final Eight di metà Maggio, a cui sono già qualificate le cinque vincitrici dei gironi di serie C.

r.c.