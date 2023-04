La Symbol Amatori chiude la striscia positiva Contro Thiene arriva una sconfitta casalinga

Symbol

0

Thiene

2

SYMBOL: Moncalieri, Cervi, Siberiani, Beato, De Tommaso, Ligabue, Pochettino, Fontanesi, Manca; all.: Farina M..

THIENE: Comin, Scuccato, Luotti, Casarotto, Poli, Ballardin, Conzato, Dal Prà, Sperotto, Dalla Vecchia; all.: Thiella.

MARCATORI: 1° tempo: nessuno; 2° tempo Poli al 3’14, Conzato al 24’53.

Si chiude, dopo essere andata a punti per sette partite consecutive, la striscia positiva della Symbol Amatori, e con questa sconfitta si complica, forse in maniera definitiva, la rincorsa della squadra modenese alla A1. Ancora una volta è l’assenza di Fernandez a risultare decisiva, mostrando una volta di più le difficoltà modenesi in fase conclusiva: la rete di Poli in avvia di ripresa sblocca una situazione di stallo, ma la Symbol non riesce ad infrangere il muro difensivo ospite, subendo la seconda rete quando Farina prova il tutto per tutto inserendo un quinto uomo di movimento, per il portiere.

r. c.