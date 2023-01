La Symbol Amatori piega il Bassano Successo per gli Scomed

Prosegue nel migliore dei modi il 2023 dell’ hockey modenese, che per il secondo week end consecutivo porta a casa solo vittorie: particolarmente importante quella della Symbol Amatori, che in A2 di hockey pista batte per 10-7 un coriaceo Roller Bassano, sceso a Montale deciso a vender cara la pelle. Ne è nata così una partita spettacolare, ma piuttosto nervosa, come testimoniano i venti falli complessivi, ed i sette cartellini blu, tre per modena e quattro per gli ospiti, ma non sfociati in falli da rosso: la Symbol chiude il primo tempo avanti 4-2, ma il secondo tempo è un fuoco d’artificio di reti, che i gialloblù controllano nonostante la veemente reazione dei vicentini, grazie ad un Fernandez monumentale, autore di sei reti. Ottimo esordio per gli Scomed Bomporto nel torneo di serie C di hockey inline: i ragazzi di Lucchini travolgono a domicilio i Gufi Parma, confermando, se mai ce ne fosse stato bisogno, di essere in corsa per la promozione in B. HOCKEY PISTA, 2^ G.: Correggio - Breganze 5-5; ; Thiene - Novara 10-3; Trissino - Montecchio Prec. 6-4; Scandiano - Seregno 8-3; Symbol Amatori - R. Bassano 10-7.