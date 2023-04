La Symbol Amatori torna al Palaroller contro il Thiene

Dopo due pareggi importanti, ma che non risolvono tutti i problemi di classifica, la Symbol Amatori torna tra le mura amiche del PalaRoller di Montale per ospitare l’Hockey Thiene, nel quadro della 14^ giornata del campionato di A2 di hockey Pista: con il pari strappato a Novara, i modenesi hanno addirittura incrementato il vantaggio sul Breganze secondo in classifica, portandolo a tre punti, ma non posso non preoccuparsi per l’avvicinarsi del Trissino, e la relativa vicinanza di Novara e Scandiano. Servono quindi i tre punti in palio, contro una formazione molto altalenante, ma contro cui i gialloblù tradizionalmente soffrono: mancheranno ancora per squalifica il tecnico Scutece, e soprattutto il bomber cileno Fernandez, ma la squadra nelle ultime gare ha mostrato una buona tenuta tecnico- psicologica. In pista domenica alle 15 le ragazze della Symbol femminile, impegnate a Scandiano, mentre riposa la Pico Mirandola in serie B, e nell’Inline le squadre degli scomed Bomporto, con la C impegnata il 29 aprile nei Playoff con Novi Ligure, e le ragazze martedì a Vicenza.

r.c.