La Symbol cade in casa

Male la Symbol femminile, punita fin troppo severamente però dalle campionesse d’Italia del Valdagno, a cui avevano tenuto testa per tutto il primo tempo: brusco risveglio anche per i ragazzi della Scomed Bomporto nel torneo di serie C di hockey inline, severamente puniti dai veronesi del Wolfpack Montorio, con i gialloblù che cedono di schianto alla distanza.

I risultati, Hockey A2, 4^ G.: Correggio - Thiene 2-4; Trissino – Seregno 3-3; Montecchio Prec. - R.Bassano 2-3; Scandiano – Breganze 1-4; Symbol Amatori Modena – Novara 4-4.

Classifica: Scandiano e Thiene punti 9, Symbol Amatori e Breganze 8, Trissino 7, Novara e Correggio 4, R.Bassano 3, Seregno 2, Montecchio 1.

Serie B 3^ G.: Correggio B - Pesaro 3-7; Cremona - Correggio A 7-8; Pico Mirandola – Scandianese 8-4; riposava: Scandiano. Classifica: Correggio A punti 9, Pesaro e Pico 6, Scandiano (*) e Cremona 3, Scandianese (*) e Correggio B (*) 0.

Femminile, 2^ G.: Symbol Amatori Modena – Valdagno 0-6. Classifica: Decom MT (*), Valdagno (*) e Scandianese (*) punti 3, Forte dei Marmi (*) e Symbol Amatori 0.

Inline, Serie C, 2^ G.: Gufi PR – Riccione 0-6; Imola – Warriors FE 3-1; Wolfpack VR – Scomed Bomporto 11-1.

Classifica: Riccione e Wolfpack punti 6, Scomed, Warriors ed Imola 3, Gufi 0. (*) = una partita in meno.

r.c.