La Symbol capolista affronta la seconda

Insidioso doppio turno domenicale per le squadre modenesi di hockey pista, impegnate solo domani alle 18: nel torneo di A2 la capolista Symbol Amatori sale nel vicentino, ospite di una nobile decaduta come il Venetab Breganze, che insegue staccata di un solo punto. I rossoneri da qualche stagione cercano di tornare in quella A1 che è stata casa loro per decenni, ma faticano a trovare la quadratura tra un ottimo vivaio, e le esigenze dei senior, ed oggi saranno privi dell’argentino Torres squalificato. La Symbol si presenta con il bilglietto da visita del miglior attacco di A2 dopo due turni, veste totalmente inedita per una squadra che ha sempre faticato a segnare, pur subendo pochissimo, cosa questa disattesa nelle prime due partite, in cui la difesa ha faticato: sarà quindi un test molto importante per Fernandez e compagni, che ne chiarirà le reali ambizioni. Più vicina tra trasferta domenicale della Pico Mirandola in serie B, con i gialloblù di Iallacci impegnati a Correggio contro la seconda squadra del team di A2, formazione giovane, veloce, che non nasconde ambizioni da primato: anche in questo caso si tratta di un test, dove la Pico cerca conferma sulle proprie possibilità di approdo alle finali Nazionali. Fermo il campionato di serie C, nell’hockey inline c’è curiosità per lo storico esordio della squadra femminile della Scomed Bomporto, che con una formazione giovane e talentosa, tutta impostata sulle ragazze del proprio vivaio, inizierà il proprio cammino in Coppa Italia a Civitavecchia.

Riccardo Cavazzoni