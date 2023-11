La Symbol espugna Seregno. Scoperta la targa per Baraldi

SEREGNO

SEREGNO 2012: Reggio, Fiazza, Chirino Diaz, Giordano, Tremolada L., Tessarolo, Alberio, Tremolada M., Febbo, Ceccacci; all.: Giaroni.

SYMBOL AMATORI 1945 MODENA: Moncalieri, Beato, Ehimi, Cunegatti, Pochettino, Tudela, Bozzetto, Vaccari M,; All.: Scutece.

ARBITRO: Fermi M. (PC).

NOTE: Espulsi Tremolada L., Tremolada M., Pochettino (2 volte) Beato, ed Ehimi per due minuti. per due minuti. Marcatori: 1° tempo Tudela al 3’39’’ e al 7’12’’ (TD), Pochettino al 7’34’’, Beato al 8’34’’, Fiazza al 13’02’’, Tudela al 17’39’’; 2° tempo Tudela al 9’24, Bozzetto al 14’54’’, Tessarolo al 129’02’’.

Nella giornata in cui viene scoperta una targa commemorativa ad Aldo Baraldi, uno dei suoi giocatori più iconici, la Symbol Amatori lo onora con una netta vittoria in trasferta, che la proietta nuovamente in testa da sola nel girone di Coppa Italia di A2. Una vittoria limpida quella dei gialloblù, che sono partiti subito fortissimo, e di fatto hanno chiuso la pratica già nel primo tempo, andando al riposo sul 5-1, per poi dilagare fino al 7-1 trascinati dal solito Tudela, autore di quattro reti, prima del tardivo tentativo di rissa dei lombardi. Mentre la Symbol Amatori travolgeva a domicilio Seregno, e la squadra B dell’Amatori si faceva battere 7-4 a Correggio, al Palasport di Viale Molza il Sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli, l’Assessore allo sport Grazia Baracchi, ed addirittura il Governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonacini, dopo aver simbolicamente tagliato il nastro per la riconsegna dell’impianto alla città, hanno scoperto la bella targa al campione dell’hockey modenese di altri tempi, ma anche all’uomo di sport che ha continuato ad insegnare a pattinare a centinaia di ragazzini modenesi, ed indiani, lasciando un ricordo indelebile nel mondo del rotellismo modenese, che infatti è accorso in massa per tributargli il dovuto onore, e l’imperitura memoria.

r.c.