La Symbol pareggia nel derby, il treno per la A1 ora si allontana

Si chiude con un pareggio che non serve a nessuno, il temuto derby di Correggio, tra una pericolante Bbl, ed una Symbol Amatori che vede allontanarsi il treno per la A1: il 4-4 finale aiuta poco entrambe le formazioni, ma per lo meno non fa tramontare le speranze, come sarebbe successo in caso di sconfitta. La Symbol, pur dimostrando le consuete difficoltà in fase conclusiva, acuite dall’ultima assenza per squalifica del cileno Fernandez, era riuscita ad andare due volte in vantaggio con una doppietta di Cervi, sempre recuperata però dai padroni di casa, che addirittura nella ripresa riuscivano a portarsi in vantaggio. La doppietta di Beato in 58 secondi, a tre minuti dalla fine sembrava alimentare le speranze modenesi, ma la rete di Tudela chiudeva in parità la gara, permettendo al Breganze, facile vincitore per 9-0 sul Seregno, di guadagnare la vetta della classifica in solitaria con due punti di vantaggio a tre giornate dalla fine. Le buone notizie arrivano dalla serie B dove la Pico Mirandola, battendo 7-4 Cremona, ha conquistato la qualificazione alle zfibsli Nazionali di metà Maggio, che la società chiederà di organizzare al PalaSimoncelli.

r.c.