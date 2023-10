La Symbol parte bene superando il Seregno

SYMBOL

4

SEREGNO

2

SYMBOL AMATORI MODENA: Moncalieri L., Vaccari D., Beato, De Tommaso, Ehimi, Capalbo, Cunegatti, Tudela, Bozzetto, Vaccari M.; all.: Scutece.

SEREGNO 2012: Dimone Fiazza, Chirino, Malagoli, Tremolada L., Tessarolo, Alberio, Tremolada M. Febbo, Reggio; all.: Giaroni.

Arbitro: Fabris A. (ThieneVI).

Marcatori:1° tempo Chirino al 5’08", Tudela al 11’33" e al 12’13", Bozzetto al 21’46": 2° tempo Tudela al 6’42", Malagoli al 11’21".

Espulsi: Fiazza e Chirino per due minuti.

Parte col il piede giusto la stagione della Symbol Amatori, che batte Seregno più largamente di quanto non dica il punteggio finale, per qualche errore di troppo in fase conclusiva dei gialloblù, che comunque hanno giocato una partita concreta: piace Tudela con una tripletta, ma bene anche gli altri con un gioco corale.