La Symbol resta in vetta: col Breganze finisce pari

SYMBOL

3

BREGANZE

3

Symbol Amatori Modena: Moncalieri, Cervi, Siberiani, Fernandez, Beato, De Tommaso, Ligabue, Pochettino, Fontanesi, Manca. All: Scutece.

H.C. Venetalab Breganze: Zen, Costenaro, Agostini, Tagliapietra, Battaglin, Del Santo, Torres, Toniolo, Volpe, Zanfi. All.: Perea.

Arbitro: Rago (SA).

Note: espulso temporaneamente Cervi (M) e Ligabue (M), Costenaro (B) per due minuti, Definitivi Dal Santo (B), Fernandez (M) e Scutece (M).

Marcatori: 1° tempo: Cervi al 3’37", Torres al 8’51"; 2° tempo Torres al 9’50", Costenaro 1l 12’36", Fernandez al 12’57" ed al 16’16" (Rigore).

La Symbol Amatori mantiene vetta ed imbattibilità, pareggiando una gara incredibile contro la seconda della classe Breganze, ma paga un tributo pesante per le scintille di fine partita, che sono costate il cartellino rosso al bomber Fernandez, ed al tecnico Scutece. Peccato perché la squadra gialloblù era riuscita a raddrizzare una partita che a metà della ripresa si era complicata, per merito di un Breganze caparbio, e tecnicamente di ottimo livello, che sembrava aver preso in mano la partita, almeno fino alla doppietta di Fernandez che aveva riportato l’incontro sui binari di una parità sostanzialmente giusta. Modena avrebbe potuto anche portare a casa l’intera posta in palio, se il portiere del Breganze non avesse parato il rigore di Fernandez a 53 secondi dalla fine: ora bisognerà vedere cosa deciderà il giudice sportivo, perché le squalifiche potrebbero alla fine risultare decisive nella lotta per la promozione in A1.

r. c.