La Symbol riparte in casa contro il Seregno ultimo

Con la Symbol Amatori in testa alla classifica, inizia in casa il girone di ritorno del campionato di A2 di hockey pista, con i gialloblù al PalaRoller di Montale alle 18.30 contro il Seregno Hockey, ultima della classe. L’assurdo regolamento di quest’anno, che ha abolito i playoff, permetterà solo alla prima di passare in A1, e quindi per i gialloblù, da qui alla fine non ci sarà alternativa alla vittoria, partendo quest’oggi contro un Seregno che ha faticato in Coppa Italia, ed in Campionato, ma che cresce gara dopo gara, come testimonia il pareggino rimediato domenica a Correggio, dove peraltro la Symbol ha conosciuto l’unica sconfitta. Fermo il torneo di serie B, che ripartirà con il ritorno sabato prossimo, e ferma la squadra femminile della Symbol Amatori, che riposa, in casa anche la Scomed Bomporto nella settima di serie C di hockey inline: alle 19 alla pista di Bomporto arriva l’imbattuta capolista Wolfpack Verona, con i gialloblù di Lucchini che puntano a vendicare la pesante sconfitta dell’andata, ed a raggiungere i veronesi in testa alla classifica.

r.c.