La Symbol scardina il fortino rossoblu

ROLLER SCANDIANO: Vecchi, Spada, Busani, Stefani Deinite, Rocha Bouza, Ehimi, Barbieri, Uva M., Dimone; all.: Cupisti. SYMBOL AMATORI MODENA: Moncalieri, Cervi, Siberiani, Fernandez, Beato, De Tommaso, Ligabue, Pochettino, Fontanesi, Manca; all.: Scutece.

ARBITRO: Hyde (BreganzeVI).

NOTE: nessun espulso

MARCATORI: 1° tempo : nessuno; 2° tempo Beato al 1’46", Fernandez su rigore al 20’06", Busani al 24’02"

Importantissima vittoria esterna della Symbol Amatori, che sul difficile campo dello Scandiano, porta a casa tre punti pesantissimi, frutto di una partita perfettamente impostata tatticamente, e ben giocata sia in difesa, che in attacco: con le due squadre attentissime in difesa, non era facile riuscire a scardinare il fortino rossoblù, ma prima Beato, e poi Fernandez che finalmente segna il primo rigore in stagione, riescono a sfruttare l’occasione.

r.c.