Sabato all’insegna di esami importanti per le squadre modenesi di hockey che oggi scenderanno in pista: in realtà il programma è dimezzato, perché nell’hockey Pista in serie B la Pico Mirandola riposa per il ritiro dal campionato del Suzzara, e nel torneo femminile la Symbol Amatori rinvia al 12 febbraio la gara con Scandiano, avendo ben quatto giocatrici, i portieri Alice Bartalini e Giorgia Teli, e le esterno Alicia De Stefano e Zoe Zetti, convocate con la Nazionale Under 17. Regolarmente in pista in A2 la Symbol Amatori, impegnata a Thiene contro una delle capoliste del girone: in Coppa Italia le due squadre si sono affrontate nei quarti, con un pari a Montale, ed una severa sconfitta in Veneto, ma la Symbol era in formazione rimaneggiata. Nella serie C di hockey inline, la Scomed Bomporto torna tra le mura amiche ricevendo alle 21 Imola.

r.c.