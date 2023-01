La Symbol viene travolta

Inizia nel peggiore dei modi, il nuovo anno dell’hockey modenese, con la squadra femminile della Symbol Amatori sepolta sotto una pioggia di reti dalla Decom Roller Matera, nell’anticipo del torneo riservato alle ragazze: 3-12 il risultato finale in favore delle molisane, in quella che è la peggior sconfitta, in termini numerici, della sia pur breve storia dell’hockey femminile, che mai in passato aveva subito più di otto reti in una gara ufficiale. Si spera che oggi vada meglio alla maschile della Symbol Amatori sull’infida pista del Seregno di Alessandro Jofrè, e alla Pico Mirandola contro l’Amatori Pesaro.